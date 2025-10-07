В Тюменской области с 2023 года вручено 170 медалей "Отец солдата"

Губернатор Александр Моор 6 октября в торжественной обстановке вручил землякам 23 награды общественного признания "Отец солдата", в целом с 2023 года к медали представлены более 170 отцов из всех муниципалитетов региона.

"Воспитывать детей только словами невозможно. Воспитать можно только собственными поступками, своим примером. Благодаря вам ребята выросли настоящими героями. Наш долг – поддерживать вас и всех наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На уровне нашего регионального правительства мы ведем эту работу очень активно. Мы верим, что придет Победа и наши ребята вернутся домой. Я искренне благодарю родителей за воспитание настоящих мужчин, которые являются образцом для подрастающего поколения", – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор заверил, что правительство Тюменской области продолжит активную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.