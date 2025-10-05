Ялуторовские музеи открывают "окно в историю"

Посетители музея "Торговые ряды" в Ялуторовске на экскурсии "Уездная читальня" погружаются в атмосферу просвещения прошлых лет, могут примерить на себя роль читателя, взять в руки перо, окунуть его в чернильницу и отправить послание из прошлого своим близким, как это делали люди столетия назад.

Театрализованная экскурсия "Из истории купечества от первого лица" позволяет узнать о женской и мужской моде начала XX века, приглашает экскурсантов принять участие в играх и развлечениях, популярных в купеческих домах Сибири.

Популярностью у гостей музея пользуется и интерактивная программа "Поташное дело", в ходе которой рассказывают о древних секретах создания мыла, секретах мыловарения мастеров Ялуторовского уезда.

А еще специалисты музея приглашают на мастер-класс "Ялуторовские жамочки". Жамочки – это традиционные крестьянские пряники в дореволюционной России. Их готовили из простых ингредиентов: меда, масла, яиц, муки и ароматных специй. Рецепт появился благодаря находчивости хозяек: тесто, которое оставалось после выпечки печатных пряников, "жамкали" в руках и выпекали без форм и досок.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

18+