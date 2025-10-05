Тюменцы сделали федеральную трассу в районе Пензы безопаснее

18:43 05 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

313 световозвращателей типа КД-3 установили специалисты завода "Тюменьремдормаш" на федеральной трассе М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза - Самара - Уфа – Челябинск, - сообщает Тюменская линия.

Устройства произведены в Тюмени и имеют автономные источники питания, рассказал
генеральный директор завода Алексей Рагозин в своих соцсетях. Он уточнил, что работы велись на участке трассы с 646 по 650 км. Здесь расположены три пешеходных перехода и два островка безопасности.

"Установленные световозвращатели предназначены для разделения потоков противоположных и попутных направлений, а также для обозначения границ пешеходных переходов. Теперь дороги в Пензенской области в ночное врем стали безопаснее как для водителей, так и для пешеходов", - пояснил Алексей Рагозин.

Теги: безопасность , трасса
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025