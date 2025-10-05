Тюменцы сделали федеральную трассу в районе Пензы безопаснее

313 световозвращателей типа КД-3 установили специалисты завода "Тюменьремдормаш" на федеральной трассе М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза - Самара - Уфа – Челябинск, - сообщает Тюменская линия.

Устройства произведены в Тюмени и имеют автономные источники питания, рассказал

генеральный директор завода Алексей Рагозин в своих соцсетях. Он уточнил, что работы велись на участке трассы с 646 по 650 км. Здесь расположены три пешеходных перехода и два островка безопасности.

"Установленные световозвращатели предназначены для разделения потоков противоположных и попутных направлений, а также для обозначения границ пешеходных переходов. Теперь дороги в Пензенской области в ночное врем стали безопаснее как для водителей, так и для пешеходов", - пояснил Алексей Рагозин.