Более 3 тысяч машино-мест поставлено на учет в Тюменской области в 2025 году

В Тюменской области в 2025 году на кадастровый учет поставлено 3 229 машино-мест. Это стало возможным с 1 января 2017 года.

– Понятие "машино-место" следует отличать от понятия "парковочное место", которое является частью уличной сети, размещается, в том числе, в границах дворов многоквартирных домов и не является объектом недвижимости, – разъяснила заместитель начальника отдела государственной регистрации договоров участия в строительстве и ипотеки Управлении Росреестра по Тюменской области Наиля Гизатуллина. – Регистрация права собственности на парковочное место законом не предусмотрен.

Кадастровый учет осуществляется одновременно с постановкой многоквартирного дома, в котором расположено такое машино-место. Отметим, что за весь 2024 год на кадастровый учет поставлено 7 170, что практически в два раза больше, чем в 2023 году (3 929), - сообщает Мегатюмень.