В поэтический атлас России и мира попали стихи о Тюмени и Тобольске

К юбилею Московского государственного университета вышла первая книга пятитомного издания "Поэтический атлас России и мира". Масштабный проект, задуманный еще в 2020 году, посвятили 80-летию Великой Победы, - сообщает Тюменская область сегодня.

Всего планируется десять книг, которые в стихах расскажут о многообразии, истории, традициях и культуре регионов страны. – Наша цель – чтобы "Атлас" вызвал интерес у молодежи и чувство гордости за свою страну, ее героев. Идея книги очень проста: любовь к великой и малой Родине, уважение к людям, прославившим ее на протяжении истории и в современности, – рассказал изданию "Тюменская область сегодня" один из авторов, заведующий кафедрой вычислительной математики филиала МГУ в Севастополе Владимир Ежов.

В издании "Я верю в сакральность российских земель" первого тома "Век СССР" нашлись произведения о Тюмени и Тобольске. В них отражены историческое наследие Сибири, воспоминания об открытии нефтяных месторождений, спортивных заслугах региона. По словам Владимира Ежова, который курирует работу, над "Поэтическим атласом" совместно трудятся студенты, историки, поэты. – Книгу возможно использовать как внеклассный школьный материал, а также для награждения победителей различных творческих, образовательных и спортивных конкурсов. Издание красочное, содержит тщательно подобранные фотографии, которые визуально описывают нашу страну, а в дальнейшем и весь мир, – добавил Ежов.