За год в Тюмени кремировали более тысячи усопших

В октябре год, как в Тюмени работает крематорий. За это время, по словам директора учреждения Екатерины Мадьяровой, в нем кремировали более тысячи усопших.

"Один из плюсов такого решения в том, что кремация территориально разгружает кладбище. Также в числе преимуществ – возможность подзахоронения урны в уже закрытых, не работающих кладбищах", - рассказала Екатерина Мадьярова.

Мощности учреждения позволяют провести до 30 кремаций в сутки. Для исключения человеческого фактора, на каждом этапе используется компьютерная программа, - сообщает АиФ-Тюмень.



"В нашей практике были случаи, когда поступает два человека одного возраста, в примерно одинаковых гробах, с одними и теми же фамилией, именем и отчеством. Различия только в дате рождения, на которую человек может не обратить внимание. Поэтому мы используем компьютерные блокировки, штрих-коды со сканерами, чтобы исключить ошибки, человеческий фактор. Даже если сотрудник не знает, что было вчера, он открывает планировщик и видит, с чем он работает сегодня, что делал его коллега накануне", - отметила Мадьярова.