В Сургуте 19 студентов колледжа заразились острой кишечной инфекцией

Вспышка инфекции выявлена среди учащихся Сургутского политехнического колледжа, прокуратура организовала проверку - к проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования.
"По предварительным данным, 20 ноября за медицинской помощью обратились 19 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. В настоящее время учащимся оказывается медицинская помощь", сообщает прокуратура Югры.
Для локализации заболевания организовано проведение комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий, выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание студентов.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По предварительным данным, возбудителем инфекции является норовирус. Студенты переведены на дистанционный формат обучения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Югре.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru