Участники "Школы мэров" в Тюмени узнали, как расселять жильцов аварийных домов без затрат из бюджета

О комплексном развитии территории жилой застройки, которое входит в муниципальные полномочия, на "Школе мэров" рассказал заместитель главы Тюмени, директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

Население Тюмени растёт: в 2014 году – 697 037 человек, в 2024-м – 869 592 человека. Растут и жилплощади: в 2014 году объём ввода в эксплуатацию объектов жилого фонда составил 1 057 тыс. кв. м, в 2024-м – 1 477 тыс. кв. м. Ввод жилья на одного жителя в 2024 году в Тюмени составил 1,71 кв. м, тогда как в РФ – 0,7 кв. м.

При этом решается важная задача расселения аварийного жилого фонда. Все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, в Тюмени расселены: за счёт бюджетных средств в рамках региональных адресных и муниципальных программ, а также за счёт внебюджетных средств в рамках договоров о развитии застроенных территорий. Это 929 многоквартирников площадью 84,7 тыс. кв. м, 14 тыс. человек. А вот признанные аварийными после 1 января 2017 года дома расселяются только за внебюджетные средства. Это 219 многоквартирников площадью 309,3 тыс. кв. м, 27,7 тыс. человек. Здесь на помощь приходят механизмы РЗТ и КРТ.

Из заключённых в своё время 15 договоров РЗТ на 70,6 га (более 70 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилищного фонда, подлежащего сносу) четыре исполнены в полном объёме (14,9 га), реализация остальных продолжается.

В Тюмени заключено 22 договора о КРТ площадью 335 га, куда входят 157 аварийных домов. Площадь ввода составит более 3,2 млн. кв. м.

В обязательства застройщиков включается и расселение домов на не смежных с комплексным развитием территориях. Это позволяет значительно сокращать долю аварийного фонда во всех уголках Тюмени. И, конечно, развитие и ревитализация социальной сферы в новых жилых районах – тоже часть договоров о КРТ. Так, Тюмень может назвать такие цифры социальной ответственности девелоперов: 13 детских садов на 2 690 мест, 3 библиотеки площадью 1 924 кв. м, 3 участковых пункта полиции площадью 450 кв. м, 5 объектов спорта площадью 8 765 кв. м, 2 объекта здравоохранения площадью 1 400 кв. м, 1 МФЦ площадью 1 500 кв. м, 1 почтовое отделение площадью 100 кв. м, 3 помещения для решения вопросов местного значения площадью 365 кв. м.

Коммунальная инфраструктура – неотъемлемая часть комфортного проживания в городе, а потому на неё в первую очередь направлен ревитализационный взгляд инвестора. Строительство и (или) реконструкция ливневой канализации закрытого типа, котельных, распределительных сетей теплоснабжения, локальных очистных сооружений для очистки сточных вод – в новых ЖК за эти невидимые, но необходимые системы можно не беспокоиться.

Рассчитаны и нормы озеленения обновляемых территорий: не менее 20% крупномерных саженцев деревьев высотой от 3 метров (исходя из площади территории не более 18 кв. м на 1 саженец с комом земли), включая озеленение травянистыми растениями; не менее 20% кустарников (исходя из площади территории не более 4 кв. м на 1 кустарник), включая озеленение травянистыми растениями; 60% травянистые растения (цветники и газон).

Экологический кейс КРТ Тюмени включает обустройство гидротехнического сооружения (дамбы), исключение зоны затопления, благоустройство прилегающих территорий, рекультивацию земель.

Развитие пешеходных связей – тоже одна из задач застройщиков. Причём, любая прогулочная сеть должна вливаться в общегородскую, пронизывать соседние районы. И это получается.

Что очень важно, девелоперы не только создают условия для новой жизни в городе, но и дают вторую жизнь объектам культурного наследия.

В администрации города отмечают, что гости Тюмени были впечатлены опытом областной столицы в направлении комплексного развития территорий, обмен опытом с отделом КРТ Тюмени готовы продолжить и вне проекта.

"Школа мэров" – это программа развития муниципального кадрового управленческого резерва, разработанная по поручению Президента России Владимира Путина и реализуемая ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.