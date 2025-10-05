Значительным сектором экономики становится рынок частного репетиторства в регионах

Существенным сектором экономики становится рынок частного репетиторства в регионах Уральского федерального округа. Из способа подработки он трансформируется в самостоятельное направление дополнительного образования. К таким выводам пришли эксперты "Авито услуг" и платформы для онлайн-преподавания ProgressMe, которые провели в сентябре 2025 г. исследование с участием 1 тыс. 717 репетиторов и 10 тыс. заказчиков услуг.

Рынок репетиторства уходит от демпинга — только 3 % опрошенных специалистов готовы работать дешевле 500 рублей за час. При этом у 43 % ставка начинается от одной тыс. рублей, еще у 15 % — превышает две тыс. рублей.

Две трети репетиторов работают менее 20 часов в неделю, еще четверть - около 30 часов и лишь 1 % - почти 50 часов. Заработок варьируются от нагрузки и опыта, но средний доход составляет от 30 тыс. до 70 тыс. рублей. Лишь у 34 % он начинается от 80 тыс. рублей, а у 3 % - 200 тыс. рублей.

Еще одна тенденция - репетиторы уходят от офлайн-занятий. Частично или полностью в олнайне проводят занятия 97 % педагогов. При этом более половины заказчиков предпочитают очный вариант. Но благодаря удобству и доступности онлайн постепенно выходит на лидирующие позиции: уже 43 % опрошенных готовы рассматривать удаленные занятия как полноценную альтернативу традиционным урокам, - сообщает Тюменская линия.

По данным исследования, чаще всего в 2025 г. заказчики искали репетиторов по иностранным языкам, математике, программированию и русскому языку. По словам руководителя категории "Обучение" на "Авито услугах" Игоря Санникова, репетиторство перестало быть просто подработкой: "Это полноценный рынок, где формируются новые стандарты профессии. Современный репетитор — это не только педагог, но и маркетолог, и бренд-менеджер. Будущее — за теми, кто умеет выстраивать личный бренд и сочетать разные каналы поиска клиентов".