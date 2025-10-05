Тюменцы потратили 4,5 млрд рублей в общепите

По данным Росстата, Тюменской области оборот общественного питания демонстрирует стабильный прирост. В январе-августе 2025 года общий чек в кафе, барах, ресторанах составил 34 млрд 815,7 млн. рублей. Второй месяц подряд сумма превышает 4,5 млрд рублей в месяц.

За год оборот увеличился на 12,4%. В Уральском федеральном округе Тюменская области находится на втором месте по динамике после Свердловской области, где прирост составил 15,5%. Небольшое снижение, на 8%, зафиксировано на Ямале.

Всего за восемь месяцев жители УрФО потратили в заведениях общепита 242 млрд 803,2 млн рублей, что на 9% больше прошлогоднего показателя. Жители России - 2 трлн 701,1 млрд рублей, прирост - на 8,1%, - сообщает Вслух.ру.