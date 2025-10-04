Проект "Вам со спортом по пути" будет реализован в Тюмени

Организаторы проекта "Вам со спортом по пути" собирают волонтеров и готовят команду для выезда в образовательные учреждения в муниципалитетах, где будут проходить встречи известных спортсменов и представителей областных федераций по различным видам спорта со школьниками.

Напомним, в конце мая общественная организация "Спортивный совет Тюменской области", которую возглавляет олимпийская чемпионка, председатель комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Общественной палаты региона Луиза Носкова, стала победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области 2025 года в направлении охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни. Проект носит название "Вам со спортом по пути" и рассчитан на работу с детьми и подростками школьного возраста.

В рамках программы для школьников будут организованы встречи, патриотические акции у памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, спортивные викторины, мастер-классы, автограф-сессии и другие мероприятия, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Цель нашего проекта – формирование у молодежи мотивации к достижениям и укреплению здоровья, а также сохранение памяти об истории спорта и спортсменах-ветеранах, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, – подчеркнула Луиза Носкова.