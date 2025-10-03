Победителем конкурса "Мастер года" стал педагог из Ямало-Ненецкого автономного округа

В день празднования 85-летия российской системы среднего профессионального образования в Курске назвали имя победителя конкурса "Мастер года". Впервые звание лучшего педагога СПО завоевал представитель Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, регион был объявлен площадкой для проведения финального этапа чемпионата профмастерства в 2026 году.

Победителем стал Михаил Иванов – молодой преподаватель по специальности "туризм и гостеприимство" в многопрофильном колледже Салехарда. Он приехал на Ямал три года назад как студент на стажировку и остался, чтобы строить свою профессиональную карьеру. Михаил – обладатель гранта "Я – Новый учитель Ямала", а также координатор регионального "Чемпионата туризма и гостеприимства".

Талантливого педагога поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он подчеркнул, что развитие среднего профессионального образования – одна из ключевых задач для региона.

– Стремимся сделать его одним из лучших в России. С такими преподавателями эта амбициозная задача нам по силам. От всей души поздравляю с заслуженной победой, – сказал Дмитрий Артюхов.

В этом году конкурс "Мастер года" прошел в юбилейный пятый раз. Почти 10 тысяч человек подали заявки на отборочный этап, а в финал вышли 89 педагогов из всех регионов России. Победителей определяли по результатам трех испытаний: "Конкурс образовательных кейсов", "Открытый урок" и финальное состязание "Влюбить в профессию".

На встрече с финалистами премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность, что СПО является важным для страны и его, несомненно, можно считать высшим.

К слову, интерес к обучению в ямальских колледжах продолжает расти: сегодня в них учатся более 10 тысяч студентов. В этом году учреждения СПО приняли 3 014 первокурсников, 2 802 из которых поступили на бюджет.

Добавим, с 2025 года в регионе запущены четыре новые образовательные программы. Теперь обучение ведется по 65 профессиям и специальностям. В ЯНАО также создана эффективная система взаимодействия колледжей с будущими работодателями, которая позволяет трудоустроить более 80% выпускников в течение первого года после окончания учебы.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО