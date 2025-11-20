В Тюмени проходят дни Всероссийского форума "Малая родина - сила России" ВАРМСУ

Региональные дни Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России" с 19 по 21 ноября проходит в Тюмени. В четверг на официальном открытии выступили заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, заместитель полпреда президента РФ в УФО Борис Кириллов, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Участниками дней стали главы муниципалитетов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций. В Тюмени они обсудят и поделятся кейсами по улучшению жизни граждан. Ключевая тема – "Урбанистика и архитектура".

Региональные дни в Тюменской области 19 ноября начались с выездных муниципальных практик. Главы муниципалитетов знакомятся с успешными кейсами в сфере урбанистики и архитектуры. В Тюмени гостях рассказали о таких проектах, как ЖК "Айвазовский", "Речной порт", пешеходной улице Дзержинского, скверах Згерского и Крапивина, локации у дома №21 на улице Республики.