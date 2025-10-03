Берлину показали тюменскую "Морфологию улиц"

Проект паблик-арта "Морфология улиц" стал участником выставки "Public art. Искусство в общественных пространствах России" в Русском доме в Берлине. Увидеть экспонаты можно бесплатно до 31 июля 2026 года.
Для "Морфологии" это дебют за пределами страны. Команда представила экспозицию "Сокращая дистанцию" — историю пути от фестиваля уличного искусства до международного проекта паблик-арта, в котором жители стали соавторами, а культурный и исторический контекст региона получил отражение в работах.
Юлия Киселёва, креативный продюсер проекта "Морфология улиц" и агентства MORFA:
Это первый опыт презентации работ "Морфологии" за пределами страны, поэтому он для нас очень значимый и волнительный. Посетить выставку, где представлен наш проект, было очень важным. Круто, что такие большие проекты, которые презентуют наш опыт и опыт коллег в паблик-арте, появляются и вызывают интерес. Сама экспозиция классная, большая, разноформатная и демонстрирует работы разных художников и проектов, которые работают в сфере уличного искусства.
