Берлину показали тюменскую "Морфологию улиц"

Проект паблик-арта "Морфология улиц" стал участником выставки "Public art. Искусство в общественных пространствах России" в Русском доме в Берлине. Увидеть экспонаты можно бесплатно до 31 июля 2026 года.

Для "Морфологии" это дебют за пределами страны. Команда представила экспозицию "Сокращая дистанцию" — историю пути от фестиваля уличного искусства до международного проекта паблик-арта, в котором жители стали соавторами, а культурный и исторический контекст региона получил отражение в работах.

Юлия Киселёва, креативный продюсер проекта "Морфология улиц" и агентства MORFA: