Движение на одном из участков Червишевского тракта в Тюмени перекроют ночью с 19 на 20 и с 20 на 21 ноября 

17:02 18 ноября 2025
 Работы по монтажу рамных опор с перекрытием движения транспортных средств на 318 км автомобильной дороги "Подъезд к городу Тюмени" трассы Екатеринбург-Тюмень пройдут: с 23:45 19 ноября до 03:00 20 ноября; с 23:45 20 ноября до 03:00 21 ноября. В это время проезд для транспорта будет запрещен.

Водителей просят учитывать временное перекрытие и планировать свой проезд по данному маршруту заранее.

