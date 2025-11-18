В Совет по молодёжной политике при полпреде УрФО вошли 6 тюменцев

Экспертный совет выбрал новый состав Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. В состав вошли 30 молодых людей от 12 до 34 лет, средний возраст участников – 26 лет. Самая молодая участница - Карина Сафина из Тюменской области (на фото).

В совете 17 девушек и 13 мужчин: Свердловская область – 9 человек; Тюменская область – 6 человек; Челябинская область – 6 человек; ХМАО – Югра – 4 человека; ЯНАО – 3 человека; Курганская область – 2 человека.

Среди участников школьники и студенты (ТюмГУ, РАНХиГС, гимназии), учителя и педагоги (в том числе учитель родного языка, педагоги-организаторы, учитель начальных классов в школе-интернате для детей с ОВЗ), научные сотрудники, представители НКО, добровольческих и социальных и патриотических проектов, работники промышленности (РЖД, Почта России, Росатом, Уралвагонзавод, РМК и другие), а также предприниматели и представители креативных индустрий.

"Состав Совета по молодежной политике сформирован так, чтобы он отражал весь Урал не только с географической точки зрения, но и основные сферы, такие как промышленность, наука, волонтёрство, креативные индустрии. В его состав вошли школьники и студенты, молодые специалисты, общественные лидеры, представители корпораций и предпринимательского сектора. Наша цель - соединить разные поколения молодежи, опыт и взгляды", - поделился Артём Жога.

Напомним, полпред объявил о перезапуске Совета по молодежной политике в сентябре этого года в Тюмени на форуме "Утро". Всего поступило 393 заявки из всех регионов округа. Первое заседание нового состава Совета под председательством Артёма Жоги состоится 11 декабря 2025 года в Челябинске.

Состав Совета:

Тюменская область: Гуляева Яна, Новикова Динара, Петренко Юлия, Рыбина Анжелика, Сафина Карина, Стрельникова Марина;

ХМАО: Беляков Кирилл, Стрелков Матвей, Сушко Кирилл, Успанов Талгат;

ЯНАО: Конев Алексей, Макарова Елена, Черемных Полина;

Свердловская область: Алмазова Екатерина, Кукарцев Иван, Лычагина Анна, Овчинников Владислав, Павлусенко Вероника, Тужиков Даниил, Соколова Екатерина, Шульгина Алина, Щекотов Даниил;

Челябинская область: Бородина Елена, Глазков Максим, Гулиева Ирина, Каримова Альбина, Курзаков Владимир, Федоров Дмитрий;

Курганская область: Крашакова Кристина и Фёдоров Евгений.