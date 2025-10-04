В число финалистов премии "ШУМ"-2025 вошли и тюменцы

Стали известны имена 84 финалистов Всероссийской молодежной премии "ШУМ"-2025. В их список вошли два представителя Тюменской области. Теперь до 18 октября жители региона могут поддержать своих землячек в народном онлайн-голосовании. Оно доступно в сообществе "Всероссийская молодежная премия “ШУМ”".

По итогам экспертной оценки для финала Премии выбрали 84 лучших медиаспециалиста из 34 регионов России. Среди них — представители Тюменской области:

Валерия Иванова — номинация "Семейные ценности". Она и ее команда представили проект "Своим примером", направленный на просвещение родителей и педагогов в вопросах поведения подростков в сети и жизни. Они создают медиаконтент, который помогает наладить взаимоотношения с детьми и предотвратить возможные проблемы. В 2024 году команда получила финансовую поддержку от "Росмолодежь.Гранты" для создания медиасериала о детско-родительских отношениях.

"Для нашей команды большая честь оказаться в финале такой престижной премии. Это отличная возможность заявить о себе и перенять опыт лучших специалистов индустрии. Выход в финал — это не только признание, но и ответственность. Мы будем стараться оправдать доверие и надеемся, что этот проект вдохновит других молодых людей из Тюменской области и со всей страны на создание качественного контента", — отмечает Валерия Иванова.

Анна Журавлева — номинация "Голос региона". Режиссер документального фильма "Фиеста", который рассказывает о любви к своему делу и его способности менять людей и места. По сюжету Елена, выпускница хореографического отделения, переехала из Омска в село Викулово Тюменской области. Она создала и развивает ансамбль танца "Фиеста", который стал известен далеко за пределами региона. Коллектив получает звания и приглашения на концерты, но Елена не собирается покидать Викулово, потому что это ее дом.

"Когда узнала о выходе в финал — испытала удивление! Я рада, потому что такие истории, как "Фиеста", должны быть услышаны. Кажется, что для больших проектов нужно уезжать в столицы, но этот пример показывает, как можно менять жизнь в малых населенных пунктах. Выход в финал премии доказывает, что региональные истории интересны всей стране. Надеюсь победить и вывести свой проект на новый уровень", — поделилась Анна Журавлева.

Жители региона от 14 лет могут поддержать своих землячек и принять участие в народном онлайн-голосовании. Для этого нужно зайти в официальное приложение Премии "ШУМ" в группе ВКонтакте, найти финалисток в списке и отдать за них свои голоса, - сообщает Мой-портал.ру.



