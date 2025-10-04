Выставку, посвященная городской газете, можно посетить в Тобольске

В Музее уникальных книг и редких изданий Тобольского музея-заповедника открылась выставка "Сибирский листок: история городской жизни", посвященная 135-летию выхода первого номера частной газеты "Сибирский листок". Ее редактором выступал известный купец А.А. Сыромятников. Проект продолжит свою работу до 11 декабря 2025 г.

"Сибирский листок" издавался в Тобольске с 1890 по 1919 гг. Газета, едва возникнув, стала голосом не только Тобольской губернии, но и всей Сибири. Сотрудниками газеты были корреспонденты из Тюмени, Ишима, Иркутска, Томска, Барнаула, Читы и др. сибирских городов.

С газетой сотрудничали известные люди: уральский писатель-демократ Д.Н. Мамин-Сибиряк, открывший на ее страницах постоянную рубрику "Письма с Урала"; видный общественный деятель Сибири П.М. Ядринцев; политический ссыльный, украинский поэт П.А. Грабовский, публиковавший статьи о А.С. Пушкине и Т.Г. Шевченко; тобольский ученый-агроном Н.Л. Скалозубов, печатавший материалы о развитии сельского хозяйства в крае; художник С.А. Жебунов.

На выставке будут представлены история появления и развития газеты, персоны редакторов, авторов, основные газетные рубрики и их содержание.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

18+