Какие садовые работы нужно провести в октябре

Как правильно провести посадку луковичных (тюльпаны, гиацинты, крокусы), рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

При покупке луковиц обратите внимание на размеры. Чем крупнее, тем раньше зацветет. Подходящий диаметр около 3-4 см. Маленькие головки смогут дать цветонос спустя пару лет. Поэтому более крупный семенной материал стоит дороже. Луковичка должна быть в чешуйке, без повреждений, отсутствуют следы плесени и гнили.

Место для посадки играет важную роль для цветущего сада. Солнечная сторона, без застоя воды и защищенная от ветра, идеальный вариант для луковичных.

Перед тем, как посадить, луковицы замачивают в любом обеззараживающем средстве, например, в марганцовке на полчаса. При посадке заглубляем в почву на три высоты луковки. Если слишком заглубить, происходит задержка роста и есть шанс, что луковица не прорастет.

Располагаем луковицу в посадочной ямке корешками вниз. Если вам трудно определить местонахождение донца, тогда кладем луковицу на бок. В таком положении сможет прорасти. В качестве подкормки используем фосфорно-калийные удобрения, вносим их непосредственно в посадочные лунки, смешивая с землей, или рассыпаем по поверхности грядки после посадки. Свежий навоз не вносим, так как он может обжечь луковицы. Далее мульчируем слоем опилок, торфа или коры. Высота мульчи до 5 см., - сообщает КП-Тюмень.