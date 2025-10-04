Стало известно, насколько выросла средняя зарплата в Тюменской области

По данным Росстата, Тюменская область находится на третьем месте в УрФО. В июле среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Тюменской области составила 93 тыс. 419 руб., что на 13,2% выше, чем годом ранее.

Традиционно самые высокие показатели в Уральском федеральном округе в ЯНАО и ХМАО-Югре, где в среднем начисляли 173 тыс. 696 руб. и 129 тыс. 626 руб. соответственно. В Свердловской области в среднем зарабатывали 87 тыс. 143 руб., в Челябинской – 82 тыс. 978 руб., в Курганской - 71 тыс. 906 руб. Кстати, в Курганской области самая высокая в УрФО динамика прироста - на 20,1%.

По итогам семи месяцев 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 90 тыс. 213 руб., что на 11,8% выше, чем год назад, - сообщает Вслух.ру.