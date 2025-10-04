Тюменские врачи спасли жителя Вагайского района

11:22 04 октября 2025
В ОКБ № 1, за помощью к врачу-хирургу, начальнику хирургической службы ОКБ №1 Алексею Дмитриеву, обратился мужчина из Вагайского района. Врач обнаружил у пациента двухстороннюю пахово-мошоночную грыжу.

По словам мужчины, он перенёс 9 операций по удалению паховых грыж как в экстренном порядке (по поводу ущемления с резекцией части кишечника), так и в плановом порядке с применениями сетчатых имплантатов в разных клиниках нашего региона, однако, они появлялись снова и снова.

"Пациенту выполнили герниопластику. Провели операцию с помощью щадящего метода — лапароскопии. Через маленькие проколы поставили специальную сетку, чтобы укрепить слабое место", - прокомментировал доктор Дмитриев.

Операция прошла успешно. Уже на третий день после операции мужчину выписали домой. Врач уверен, что рецидивов больше не будет, - сообщает Мария Заводовская, пресс-секретарь ОКБ1 (г. Тюмень).

