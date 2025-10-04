Существует ли фактор сезонности в ценообразовании, ответил эксперт

Кандидат экономических наук Алена Габудина рассказала о снижении цен осенью.

– Фактор сезонного снижения цен существует, но связан он, как правило, с тем, что в некоторых отраслях идет спад продаж. Как, например, в случае с овощами и фруктами – сейчас у большей части населения есть продукты с собственных участков, – комментирует эксперт. – Если говорить о спорте, то здесь в первую очередь речь идет о привлечении потока клиентов и возросшей конкуренции. По объективным причинам могут дешеветь некоторые туристические направления, но другие в цене становятся дороже.

Инфляция в Тюменской области не остановилась. Поэтому на всесезонные товары, например, на строительные и отделочные материалы, резкого падения цен не произойдет, - сообщает Тюменская область сегодня.

И в "Черной пятнице", которая традиционно происходит осенью, есть несколько подводных камней.

– Очень редко крупные бренды в этот период распродают свои прошлогодние коллекции или делают ощутимые скидки на текущие. А некоторые продавцы в целом начинают спекулировать ценой, завышая ее к акции и опуская до изначальных значений в день распродажи, – рассказала Алена Габудина.