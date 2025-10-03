Новая система оценок действует во всех школах Тюменской области

С 1 сентября 2025 года во всех школах Тюменской области введена средневзвешенная система оценивания. Принятое решение направлено на создание единого образовательного пространства и повышение объективности оценивания результатов обучения, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В родительских чатах эта тема активно обсуждается, многие не понимают целесообразность такого нововведения. Появляются различные домыслы и слухи. Так, например, распространяется информация о том, что якобы в школе №56 города Тюмени отказались от средневзвешенной системы оценивания учеников. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в департаменте.

Надо отметить, что для ряда учебных заведений Тюмени такой подход к оценке знаний не нов, некоторые ее уже тестировали, а в кадетском училище такая система успешно использовалась уже несколько лет назад.