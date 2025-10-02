Участники программы "Время героев" разработали проект образовательного хаба на Ямале

Семь команд первого потока программы "Время героев" представили защиту проектов, которые были подготовлены по итогам стажировок в шести регионах Уральского федерального округа и Еврейской автономной области. Работа над инициативами продолжалась пять месяцев при поддержке экспертов и региональных команд. В числе экспертов на защите выступил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Участники, проходившие стажировку на Ямале, разработали проект образовательного хаба "Морошка". Планируется, что эта площадка знаний и возможностей будет создана на базе горнолыжного комплекса "Рай-Из".

Глава региона отметил, что уверен в успехе крупного проекта комплекса "Рай-Из", и подчеркнул важность его содержательного наполнения. Образовательное направление, по его словам, всегда пользуется спросом.

– Чем больше в нашей огромной стране будет таких качественных площадок в разных регионах, тем лучше. Мы часто задаемся вопросом: как привить детям настоящий патриотизм? Я убежден, что один из лучших способов – это путешествия по России, – сказал Дмитрий Артюхов.

Он добавил, что концепция образовательной площадки будет особенно интересна детям и молодежи. Участники программы "Время героев" совместно с командой региона заложили важный фундамент будущего комплекса.

Наибольшее количество баллов по итогам защиты набрала команда из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они представили проект, направленный на адаптацию и комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции. Все участники получили рекомендации по доработке своих инициатив. После защиты состоялась панельная дискуссия на тему "Экономика и социальная сфера. Как найти баланс?". Эксперты и бойцы обсудили, как совместить экономическую эффективность и социальную ответственность при реализации региональных инициатив, и предложили практические решения.

– Работа участников программы демонстрирует, что они способны превращать идеи в реальные проекты, которые могут быть востребованы регионами. По сравнению с прошлым годом виден серьёзный рост их компетенций: они проявляют глубокое понимание проблем, умение находить решения и работать в команде, – подчеркнул ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Программа "Время героев" – это федеральный проект профессиональной переподготовки для бойцов и ветеранов СВО, ориентированный на подготовку к работе в органах государственной власти. По ее образцу в ЯНАО реализуется региональный проект "Герои Ямала".

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО