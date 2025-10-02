Совет почетных трудовых коллективов Тюмени провел в гордуме первое заседание

Заседание Совета трудовых коллективов, включенных в Книгу Почета города Тюмени, впервые провели в Тюменской городской думе, в задачах совета — сохранение трудовых традиций, передача опыта молодежи и стимулирование их профессионального роста.

В совете на сегодня 18 предприятий и организаций. На первом заседании их представители рассказали о деятельности своих организаций и корпоративных традициях.

Заместитель главного инженера Тюменского региона СвЖД Антон Лахтин сообщил, что в коллективе более 13,8 тыс. специалистов, часть находится в зоне специальной военной операции, поэтому начата работа над созданием Книги памяти, которая будет посвящена всем участникам СВО. Зампредседателя Тюменской гордумы Андрей Голоус привел в пример ТПАТП №1, где на входе на предприятие есть своя Доска почета, по его мнению, подобные традиции сохраняются во многих коллективах и имеют положительный эффект.

Председателем совета избрали полковника запаса ветерана боевых действий Сергея Понамарева, который работает завотделом воспитательной работы в Тюменском президентском кадетском училище. Секретарем избрана директор гимназии № 21 Мария Емельянова. Следующее заседание запланировано на декабрь, на нем рассмотрят новые инициативы и направления работы Совета.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова подчеркнула значимость создания совета и для трудовых коллективов и для молодежи в качестве воспитательного аспекта. " Молодежь должна осознавать ценность рабочих профессий. Наша общая цель — понять, что интересно современным горожанам, и привлечь молодых людей остаться в родном городе, который является прекрасным местом для самореализации и развития. Вы как эксперты чрезвычайно значимы для нас, и мы надеемся на продуктивное сотрудничество", — отметила Светлана Иванова.