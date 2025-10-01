В осенний призыв Тюменская область отправит в армию более 1,8 тыс новобранцев

14:05 01 октября 2025
Фото Татьяны Тихоновой

Более 1 800 человек будет направлено для прохождения военной службы по призыву из Тюменской области, 20 из них отобраны для службы в Президентском полку, сообщает информационный центр правительства региона.

1 октября в  России стартовал осенний призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин. Всего в стране будет призвано 135 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Призывники Тюменской области будут проходить службу во всех родах и видах войск. 

