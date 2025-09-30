День открытых дверей с чаепитием провели в одном из тюменских СИЗО

В следственном изоляторе № 4 (Винзили) на "День открытых дверей" пригласили родственников осуждённых женщин, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обеспечения учреждения, который завершился совместным чаепитием и общением с родными.

Мероприятие организовано с целью сохранения и поддержания социально полезных связей осуждённых с семьёй, необходимых

для последующей их успешной адаптации в обществе после освобождения, пояснили в пресс-службе уФСИН.

В начале встречи врио замначальника СИЗО-4 Оксана Кайгородова поприветствовала гостей, проинструктировала о правилах поведения на режимной территории, рассказала о деятельности учреждения, ответив на вопросы. После этого сотрудники воспитательного отдела провели для гостей экскурсию по жилым помещениям, показали условия содержания, быт и организацию досуга.