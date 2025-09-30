В сургутском подразделении АО "Транснефть – Сибирь" открыта доска Памяти участнику СВО

В Сургутском управлении магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") состоялось открытие мемориальной доски в память о сотруднике компании, охраннике отряда "Сургутский" Руслане Анфиногенове, погибшем в мае 2025 года при выполнении задания в ходе Специальной военной операции.

Памятное мероприятие прошло в историческом парке "Россия – Моя история" г. Сургута. В нем приняли участие родные, коллеги и сослуживцы Руслана Анфиногенова, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, заместитель главы г. Сургута Виталий Малыхин, командир штурмового батальона 80-го танкового полка Дмитрий Петрушин, представители Сургутского УМН.

В адрес погибшего коллеги и боевого товарища было сказано много теплых слов. "Это огромная потеря для семьи, для коллектива. Руслан Владимирович проявил себя неравнодушным гражданином, настоящим патриотом своей страны, он подписал контракт и поехал защищать нашу Родину. Он боролся до последнего, чтобы обеспечить светлое будущее нашей Родины. И на сегодняшний день наша задача не забыть его подвиг, подвиги наших героев, рассказывать об этом детям. Мы гордимся нашими героями. Вечная им память!", – обратился к присутствующим Рустэм Исламов.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Руслан Анфиногенов награжден Орденом Мужества посмертно. Память Руслана Анфиногенова собравшиеся почтили минутой молчания.

Памятная доска в честь героя установлена около здания аппарата управления Сургутского УМН.