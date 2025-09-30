Битва граффити, диджеинга и экстрима: в Салехарде стартовал фестиваль "В ритме улиц"

В столице Ямала, Салехарде, стартовал фестиваль молодежных субкультур "В ритме улиц". Событие объединило более 100 участников в возрасте от 10 до 35 лет. География фестиваля обширна: свои таланты продемонстрируют представители Нового Уренгоя, Ноябрьска, Тарко-Сале, Салехарда, Надыма и Лабытнанги. Мероприятие проходит на площадке нового экстрим-парка, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фестиваль продлится в течение трех дней. Участники покажут свои навыки в восьми направлениях: граффити, ВМХ, диджеинг, брейкинг, хип-хоп, кикскутинг, скейтбординг и рэп. Соревнования пройдут в двух форматах – баттлы и экстремальные контесты. В каждом из них определят абсолютного победителя, который получит кубок и специальные призы.

Оценивать выступления конкурсантов будут эксперты в своих направлениях: танцор, организатор брейкинг сборов, создатель фестиваля "Москванджелес" Сергей Ламбо, диджей Андрей Гусаков, финалистка международной премии "КАРДО" в номинации "RAP PRO" Дарья Злобина, ежегодный участник шоу "Прорыв" Дмитрий Фазолов, победитель регионального этапа международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" в направлении ВМХ Матвей Шарыгин, победитель танцевальных фестивалей Эльмир Субухатдинов.

Также для участников проведут мастер-классы с участием экспертов.

– Частые встречи на проектах очень важны для наших субкультурщиков. Сообщество растет, навыки прокачиваются, появляются новые имена молодых представителей уличной культуры. И самое ценное – это передача опыта от экспертов и дальнейшее налаживание связей, – сказал руководитель фестиваля "В ритме улиц" Владислав Куземкин.

К слову, в ЯНАО сегодня активно развиваются молодежные субкультуры. Этому, в частности, способствует создание необходимой инфраструктуры. Например, экстрим-парк в Салехарде, на базе которого проходит фестиваль, был открыт к 430-летию города и стал самым большим в регионе. Аналогичные пространства уже работают в Надыме, Губкинском и Новом Уренгое.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Артюхова