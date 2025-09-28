Тюменка коллекционирует "Конько-горбунка"

В коллекции тюменского мастера Анны Глазуновой, занимающейся лоскутным шитьем, 260 изданий сказки Петра Ершова "Конек-горбунок".

Она собирает издания три года и до сих пор помнит свою первую книжку 1976 года выпуска, которая была у нее в детстве. Сейчас она тоже есть в ее собрании.

Как говорит Анна Глазунова, коллекционировать издания "Конька-горбунка" она начала из-за работ художников. Это не просто приобретение, а исследовательская деятельность.

"Конек-горбунок появился в моей жизни неспроста. Я занимаюсь лоскутным шитьем, являюсь директором и автором идеи международного проекта "Конек-горбунок. Лоскутная сказка", которому уже 11 год. Из разных городов и стран присылали текстильные иллюстрации, мне стало интересно, чьи работы пытались повторить в лоскуте мастерицы. Стало любопытно, какие художники рисовали персонажей сказки", – поделилась тюменка.



Петр Ершов оставил много загадок: он нигде не описал подробно ни одного персонажа. Все, что известно о маленькой лошадке, это то, что о нем говорит кобылица: "...ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами". В сказке не указан цвет Конька-горбунка, поэтому фантазия иллюстраторов была не ограничена. У Ершова есть один момент, раскрывающий внешность персонажа - "...черной гривкою трясет".

Самая старая книжка, принадлежащая Анне Глазуновой, датируется 1923 годом. Ее украшают иллюстрации Алексея Афанасьева, который создавал рисунки для сказки еще в XIX веке.

"Афанасьев в основном работал как карикатурист. Его рисунки как будто имеют насмешку над всеми, и это сильно видно", – отметила тюменка.

Есть в коллекции и самая маленькая книжка. Размер одной из ее сторон составляет всего пять сантиметров. При этом издание одето в суперобложку.

Анна Глазунова обладает и книгами, выпущенными на других языках. Сказка "Конек-горбунок", по ее словам, находится на втором месте в мире по количеству изданий. Конечно, никто это специально не проверял, но только в СССР произведение Ершова было переведено на 27 языков, - сообщает Тюменская линия.

"Считаю, что это сказка должна быть в доме каждого жителя региона. Это достояние, гордость нации. Таких произведений больше нет: не зря его продолжают переводить на другие языки. Практически каждый год "Конек-горбунок" переиздается в Японии. Японцы как нация хотят воспитывать своих детей на самых лучших образцах всего того, что есть в мире", – заключила Анна Глазунова.