Основателю "Бессмертного полка" понравилась идея молодежи на форуме "Утро"

Основатель акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов посетил одноименную экспозицию от Тюменской области на форуме "Утро" и счел экспозицию чудесной.

На форуме молодежи "Утро" шесть уральских регионов организовали экспозицию, где рассказали о вкладе жителей в Великую Победу и проведение СВО. В павильоне Тюменской области представлена акция "Бессмертный полк" как всенародное движение, посвященное памяти и преемственности поколений, а также биографии героев Великой Отечественной войны. Из интерактивов - тюменский ковер, ворсом которого станут ленточки, повязанные участниками форума с именами их героев.

Фото Пресс-служба форума молодежи Уральского федерального округа "Утро".

"Экспозиция чудесная. Стенд Тюменской области отражает центральную идею акции – объединить миллионы людей, чтобы почтить память ушедших героев. Самое важное – фотографии, с которых смотрят лица победителей. И сейчас, когда с ними знакомятся другие участники форума, история снова оживает и становится единой", - отметил Иванов, чьи слова приводит информцентр правительства Тюменской области.