За август тюменцы оформили более 3 тыс. автокредитов

Жители Тюменской области, Югры и Ямала оформили 3 тыс. 590 автокредитов за август. Это на 8,7% больше, чем месяцем раньше. За июль в трех регионах на покупку машины оформили 3 тыс. 320 займов.

По данным национального бюро кредитных историй, с начала 2025 г. выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно восстанавливается. Прежде всего это связано с удешевлением займов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.

Средний размер такого займа в Тюменской области вместе с ХМАО – Югрой и ЯНАО составил в августе 1,57 млн рублей. Прирост за месяц – плюс 4 %. При этом общая сумма автокредитов, оформленных с января по август 2025 г. меньше на 44,2 % по сравнению с прошлогодним объемом. 29,8 млрд рублей против 53,4 млрд рублей, - сообщает Тюменская линия.