Тюменские хирурги спасли пациенту пальцы

Врачам Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) пришлось экстренно пришивать травмированному пациенту три пальца. В приемное отделение обратился пациент с отрывом 1,2 и 3 пальцев правой кисти. По словам мужчины, травму он получил, работая на "болгарке".

"При поступлении пациента с данной травмой важно действовать срочно, проводя одномоментно несколько этапов оперативного вмешательства для благополучного восстановления всех функций кисти. Мужчине мы выполнили единовременно в экстренном порядке реплантацию блока пальцев с применением микрохирургической техники восстановления их кровоснабжения, нервов, сухожилий и остеосинтезом основных фаланг", - рассказал Владимир Малишевский, руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ №2.

После операции кисть зафиксировали в ортезе с возможностью ранних движений пальцев, и пациент провел несколько дней в травматолого-ортопедическом отделении, где проходил восстановление, - сообщает Арещенко Дарья, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).