В Тобольске открыли выставку "Художественное открытие Югры"

В Тобольске в Музее истории управления Сибирью во Дворце Наместника работает выставка "Художественное открытие Югры". Проект организован Государственным художественным музеем Югры (г. Ханты-Мансийск) и представляет произведения изобразительного искусства из музейных фондов и авторских коллекций. Это своеобразная "летопись" Югорской земли, созданная талантливыми художниками разных поколений – Г.С. Райшевым, В.А. Игошевым, Г.М.Визель, А.Г. Визелем, В.В. Портновой, С.Н. и Н.С. Устюжаниными, В.В. Коловым и многими другими. Выставка включает почти 70 работ живописи, графики и керамики.

Изобразительное искусство Югры – малоисследованный историко-культурный феномен, заключающийся в многогранном развитии: одни художники тяготеют к познанию региона через традиции академического искусства, другие – обращаются к традиционному народному искусству. Выставка представляет образ Югры, сформированный глазами живописцев, графиков и скульпторов, и помогает погрузиться в таинственную атмосферу этой древней земли.

Выставка "Художественное открытие Югры" организована в рамках программы "Гастрольная карта Югры" в преддверии 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа.

Выставку можно увидеть до 14 декабря 2025 года.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

0+