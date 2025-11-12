Жители России стали чаще тратить на рестораны, культуру и развлечения в ноябрьские праздники

На ноябрьских праздниках россияне тратили больше и путешествовали активнее, чем год назад. По данным ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, бронирования отелей выросли на 73%, а сумма трат выросла на треть. Эксперты объясняют такую динамику удлиненными выходными и отпусками, а также растущей популярностью коротких поездок внутри страны.

Лидером внутреннего туризма, по данным OneTwoTrip, на ноябрьские выходные стала Москва – на столицу пришлось 18% от всех бронирований по стране. Доля бронирований в отелях Санкт-Петербурга составила 12,3%. Замыкает тройку Адлер (5,1%). В пятерку также вошли Калининград (4,4%) и Сочи (4,1%). Среди других популярных направлений – Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Тула.



В этом году россияне выбирали отели, средняя стоимость размещения в которых составляла 8,4 тыс. рублей, тогда как годом ранее стоимость составляла 8 тыс. рублей за ночь.



Из основных "отпускных" категорий наибольшая сумма расходов у клиентов ВТБ пришлась на кафе и рестораны (6 млрд рублей), авиаперелеты (1,1 млрд) и культурный досуг – театры и кино (894 млн рублей). Самый высокий чек, традиционно, за покупку авиабилетов – 23 тыс. рублей, за бронирование отелей – 9,1 тыс. рублей, за ж/д билеты – 4,5 тыс. рублей.