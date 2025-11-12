Тюменская компания опровергла сообщения об обнаружении в мясе индейки ДНК сальмонеллы

Арбитражный суд Тюменской области 6 ноября опубликовал сообщение о том, что к производству принято исковое заявление, согласно которому Роспотребнадзор требует привлечь к ответственности ООО "Абсолют-Агро" за нарушение техрегламентов "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", "О безопасности пищевой продукции", выявленное на производстве в Заводоуковске, и обнаружение в некоторых образцах замороженного филе грудки индейки ДНК сальмонеллы. У нас на сайте по этому поводу вышла новость "В некоторых образцах мяса индейки тюменского производителя обнаружили ДНК сальмонеллы". 11 ноября руководство ООО "Абсолют-Агро" официально опровергло информацию в части выявления в мясе сальмонеллы. Соответствующее письмо с результатами проведенных испытаний есть в распоряжении редакции.

Директор ООО "Абсолют-Агро" Е.А. Киргинцева:

18 сентября 2025 года Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило, что в образце продукции обнаружена ДНК сальмонеллы, которая требует подтверждения лабораторными исследованиями (выделения возбудителя в культуре). Первоначально продукция была исследована методом ПЦР, на основании которого нельзя окончательно подтвердить наличие сальмонеллы в продуктах питания, т.к. метод ПЦР не предусмотрен ГОСТом 31468-2012 "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл". По ГОСТу для выявления сальмонеллы используется выделение возбудителя в культуре (микробиологический метод). Согласно методологическим указаниям 4.2.2723-10 бактерии сальмонеллы обладают рядом особенностей, в частности, обнаружение ДНК сальмонелл в продуктах питания требует дополнительного микробиологического исследования для выявления культуры возбудителя. Кроме того, первоначально использованный ПЦР-метод уступает микробиологическому исследованию по аналитической чувствительности и не может быть принят как окончательный результат. В итоге 26 сентября 2025 года Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило, что по результатам лабораторных испытаний в продукции ООО "Абсолют-Агро" не было выявлено ни ДНК сальмонеллы, ни бактерии рода сальмонелла, пробы продукции по показателю сальмонеллы соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки" ТР ЕАЭС 051/2021.

В картотеке арбитражных дел указано, что, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области требует привлечь ООО "Абсолют-Агро" к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (протокол об административном правонарушении №92 от 14.10.2025). Дело будет рассматривать судья Минеев О.А. Предварительное судебное заседание назначено на 25 ноября 2025 года.