До 170 тысяч рублей готовы платить начальникам в Тюменской области

В Тюменской области требуется начальник ремонтно-механических мастерских с зарплатой до 160 тыс. руб. в месяц. Начальник участка в строительстве будет получать до 98 тыс. 700 руб., начальник отдела в строительстве - до 120 тыс. руб., начальник участка в промышленности до 70 тыс. руб., Нужны двое руководителей проекта (до 80 тыс. руб.), еще двое прорабов в промышленности (до 170 тыс. руб.).

Есть вакансия для генерального директора предприятия, которому будут платить до 50 тыс. руб. Директору торгово-коммерческого предприятия - до 62 тыс. руб. Управляющий отделением банка может рассчитывать на доход до 79 тыс. 544 руб.; директор по учебно-воспитательной работе - до 45 тыс. руб.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 165 рабочих специальностей и 201 профессия для служащих, - сообщает Вслух.ру.