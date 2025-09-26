Силовики в Тюмени пресекли условный теракт

17:04 26 сентября 2025
Все силовые ведомства Тюмени отработали действия по пресечению  условного террористического акта в торгово-развлекательном центра "Кристалл" и на прилегающей к нему территории с практическим развертыванием сил и средств.

 Учения прошли 26 сентября при участии сотрудников УФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, работников экстренных служб, представителей органов исполнительной власти Тюменской области. По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области, работники экстренных служб и органов исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.

"Учение проведено в целях отработки практических навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами", - пояснили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

 

 



Теги: МВД , МЧС , Росгвардия , теракт , ФСБ
