Силовики в Тюмени пресекли условный теракт

Все силовые ведомства Тюмени отработали действия по пресечению условного террористического акта в торгово-развлекательном центра "Кристалл" и на прилегающей к нему территории с практическим развертыванием сил и средств.

Учения прошли 26 сентября при участии сотрудников УФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, работников экстренных служб, представителей органов исполнительной власти Тюменской области. По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области, работники экстренных служб и органов исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.

"Учение проведено в целях отработки практических навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами", - пояснили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.





