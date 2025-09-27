В августе тюменцы оформили более 2 тысяч договоров участия в долевом строительстве

Управлением Росреестра по Тюменской области в августе 2025 года зарегистрировано 2 382 договора участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Это больше показателя июля на 10,9%.

В июле было оформлено на 18% больше первичных договоров, чем в июне. Рост зарегистрированных в июле к июню ДДУ фиксировался как в отношении жилой недвижимости (+21,4%), так и нежилой (+6,2%).

– С января по август включительно зарегистрировано 14 444 договора участия в долевом строительстве, – рассказал "МегаТюмени" заместитель руководителя ведомства Игорь Ткаченко. – Из них 10 820 ДДУ – на жилую недвижимость, 3 624 – на нежилую.

Отметим, что договоры участия в долевом строительстве предоставляются на государственную регистрацию только в форме электронных документов.

Закон также обязал застройщиков после подписания передаточного акта самостоятельно направлять в Росреестр заявления и документы для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства исключительно в электронной форме, - сообщает Мегатюмень.