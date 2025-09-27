Ежегодный профосмотр спас жизнь тюменскому водителю автобуса

Анатолию Сергеевичу 58 лет и всегда считал себя здоровым человеком. Он работает водителем автобуса и регулярно проходит технический осмотр своего транспорта.

В рамках стандартного профосмотра его направили на флюорографию. Рентгенолог заметил на снимке подозрительное затемнение в верхней доле правого легкого. Несмотря на отсутствие симптомов, врач не стал игнорировать находку и срочно направил пациента на дообследование в Медицинский город — КТ грудной клетки.

Компьютерная томография подтвердила наличие новообразования. Позже, после биопсии, был поставлен диагноз: рак легкого на ранней стадии, - сообщает КП-Тюмень.

Благодаря своевременному выявлению опухоли, пациенту удалось провести органосохраняющую операцию. Сейчас Анатолий Сергеевич наблюдается у онколога, проходит регулярные контрольные обследования и продолжает работать.

"Я до сих пор не могу поверить, что у меня рак — я ничего не чувствовал. Если бы не обычный флюорографический снимок, я бы, возможно, узнал слишком поздно...", — говорит он.

"Флюорография — простой, но важный метод диагностики. Она помогает выявить не только туберкулез, но и другие патологии, в том числе злокачественные новообразования. Именно такие случаи доказывают: профилактический осмотр — это не формальность, а шанс сохранить здоровье и даже жизнь", - напоминает заведующий рентгеновским отделением ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Прищепов Александр Анатольевич.