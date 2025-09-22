Докфильм о творческих участниках СВО покажут в декабре в Тюмени

Тюменские участники СВО стали героями документального фильма "Сила культуры". Проект реализуется Тюменским музейно-просветительским объединением при поддержке регионального отделения ООГО "Российский фонд культуры", сообщает информационный центр правительства ТО.

Автор идеи и режиссер фильма - Иван Кармацкий. По его словам, фильм будет особым, так как рассказ о ветеранах специальной военной операции идет сквозь призму искусства. Герои фильма: Рустам Нугманов, который играет на гармони, а также музыкант, исполнитель своих песен Дмитрий Возжаев и Виталий Жиляков, занимающийся изобразительным искусством.

Гендиректор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова говорит, что в проекте соединяются подвиг и творчество, военная доблесть и духовная сила искусства: "Мы убеждены, что фильм станет не только художественным свидетельством времени, но и поддержкой для тех, кто ищет новый путь самовыражения через творчество".

Для ТМПО это четвертый документальный кинопроект, который объединение реализует совместно с региональным отделением ООГО "Российский фонд культуры". Премьера фильма состоится в декабре 2025 года в Музейном комплексе имени Ивана Словцова.