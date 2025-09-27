380 тысяч га тюменских полей проверили на наличие саранчи и мышей

По данным регионального Россельхозцентра, более 380 тыс. га полей проверили на наличие саранчи, лугового мотылька, грызунов и других опасных вредителей.
Численность саранчи площади ее распространения ниже уровня прошлого года. Обследования зимующего осеннего запаса вредителя провели на площади 2,91 тыс. га, кубышки не стадных саранчовых не нашли. В следующем году высокой численности не прогнозируется, но это зависит от погодных условий и агротехнических мероприятий на посевах.
Аналогичная ситуация и с луговым мотыльком - ожидают снижение количества вредителей и меньшую площадь его распространения.
Численность мышевидных вредителей: полевок, водяных крыс и мышей - невысока и зависит от погодных условий, сообщает Тюменская линия.
