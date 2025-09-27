Об онлайн-опасностях для детей рассказали тюменским родителям

Telegram стал самым популярным приложением среди детей Тюменской области на мобильных устройствах, показало исследование "Лаборатории Касперского". На его долю приходится 22% времени, которое дети проводят в топ-10 приложений. Вслед за ним идут платформа Roblox (20%), TikTok (14%), Likee (11%) и YouTube (10%).

Одной из ключевых угроз в онлайн-пространстве остается кибербуллинг. С ним лично сталкивался каждый десятый ребенок, а 18% знают о таких случаях от друзей. Последствия травли серьезны: у детей наблюдается снижение самооценки (25%), сильный стресс (21%) и замкнутость (21%). Половина пострадавших пытается справиться с проблемой самостоятельно, 43% обращаются к родителям.

Новой опасностью становится использование дипфейков для травли. Пока с созданием поддельных изображений или видео с их участием сталкивались 1% детей, но эксперты предупреждают о растущем риске. При этом искусственный интеллект активно используется в образовательных целях. 63% детей применяют нейросети для поиска информации, 60% — для выполнения домашних заданий, а 53% — для объяснения сложного материала, - сообщает АиФ-Тюмень.

Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в "Лаборатории Касперского": "Дипфейки получают всё большее распространение. Поэтому очень важно уже сейчас учиться распознавать их. Хорошо бы, чтобы родители и учителя рассказывали детям о рисках, связанных с искусственным интеллектом, а также учили их защищать свою цифровую идентичность — настраивать приватность в соцсетях, осознанно относиться к публикации личных фото и быть осторожными при использовании инструментов на основе ИИ".