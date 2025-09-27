В тюменском центре реабилитации "Надежда" поставили на ноги юного пациента

Фото - https://vk.com/dlrc_nadejda

Весной 2024 года мальчик получил переломы позвонков и тяжелую черепно-мозговую травму. Его жизнь спасали врачи Областной клинической больницы №2. После стационара борьбу за полноценную жизнь ребенка продолжили в центре "Надежда". "На момент поступления он не мог самостоятельно переворачиваться, очень слабо удерживал голову, не сидел, не ходил. Речь полностью отсутствовала. Прогноз был неопределённый в силу тяжести его состояния", – рассказывает Наталья Бурмистрова, врач-педиатр отделения нейрореабилитации ДЦ "Надежда".

К реабилитации мальчика подключилась вся многопрофильная команда центра: неврологи, ортопеды, педиатры, педагоги, инструкторы ЛФК, массажисты и физиотерапевты. Основной задачей была вертикализация ребенка, - сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь центра "Надежда" (г. Тюмень).

После травмы у него было нарушено зрение и контакт с окружающими. Постепенно, с помощью мамы, врачам удалось продвинуться вперёд. Основной движущей силой в процессе реабилитации стала мама мальчика, считает Наталья Бурмистрова.

Через два месяца пациент вернулся в "Надежду" на следующий курс. Врачи удивились - он зашел в центр уже сам, не на коляске, а на своих ногах. Результатом второго курса стало еще большее чудо. Был задействован большой арсенал методов: ортезы, ботулинотерапия, иглорефлексотерапия и механотерапия. "После этого курса ребенок уже смог уйти от нас самостоятельно: прошёл 25 метров без поддержки. Конечно, это чудо, если вспомнить, в каком состоянии он поступил", – комментирует Наталья Бурмистрова.

Летом 2025 года на очередном курсе мальчик продемонстрировал феноменальные успехи. "Зайдя в центр, он практически убежал от мамы, со всеми поздоровался", – констатирует врач.