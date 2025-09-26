У ТЦ "Кристалл" в Тюмени 26 сентября будет много силовиков

Оперативный штаб Тюменской области 26 сентября в городе Тюмени проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств в пределах торгово-развлекательного центра "Кристалл" и на прилегающих к нему территорий.
В учениях будут задействованы сотрудники управлений ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители исполнительных органов Тюменской области. Мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.
РУФСБ России по Тюменской области просит жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений.
