Треть россиян матерится каждый день, но против брани в интернете 65% - ВЦИОМ

Семь из десяти россиян с разной периодичностью ругаются матом, а треть делают это каждый день. При этом 65% опрошенных негативно относятся к использованию ненормативной лексики в интернете и поддерживают закон о маскировке мата в интернете , приводит данные исследования ВЦИОМ.

"Это противоречие между личной привычкой и общественными нормами, вероятно, связано с тем, что мат превратился в обычный, почти бессознательный элемент общения, служащий прежде всего для эмоциональной разрядки, а не для оскорбления. Наиболее активно его используют молодые люди, для которых это не только способ выразить чувства, но и инструмент для общения в своей среде", - предполагают исследователи.

Распространенность мата практически одинакова во всех регионах страны, хотя в крупных городах его часто рассматривают именно как способ снять стресс. Несмотря на привычку сквернословить в быту, большинство убеждено, что в публичном пространстве мату не место. Поддержка закона о маскировке мата в интернете обусловлена эстетическими соображениями, заботой о детях и важностью соблюдения этикета в публичном пространстве.