Треть россиян матерится каждый день, но против брани в интернете 65% - ВЦИОМ

14:16 24 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото Татьяны Тихоновой

Семь из десяти россиян с разной периодичностью ругаются матом, а треть делают это каждый день. При этом 65% опрошенных негативно относятся к использованию ненормативной лексики в интернете и поддерживают закон о маскировке мата в интернете , приводит данные исследования ВЦИОМ.

"Это противоречие между личной привычкой и общественными нормами, вероятно, связано с тем, что мат превратился в обычный, почти бессознательный элемент общения, служащий прежде всего для эмоциональной разрядки, а не для оскорбления. Наиболее активно его используют молодые люди, для которых это не только способ выразить чувства, но и инструмент для общения в своей среде", - предполагают исследователи.

Распространенность мата практически одинакова во всех регионах страны, хотя в крупных городах его часто рассматривают именно как способ снять стресс. Несмотря на привычку сквернословить в быту, большинство убеждено, что в публичном пространстве мату не место. Поддержка закона о маскировке мата в интернете обусловлена эстетическими соображениями, заботой о детях и важностью соблюдения этикета в публичном пространстве.

Теги: Интернет , опросы , статистика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025