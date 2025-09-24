Уральское "Утро" начинается в Тюмени

Фото пресс-центра форума "Утро"

В Тюмени 24 сентября стартует форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО", церемония открытия пройдет в Тюменском технопарке при участии 500 молодых специалистов России, а также Египта и Афганистана и певца Вани Дмитриенко.

Технопарк в этом году стал для форума главной площадкой, там пройдут образовательные программы для участников. Помимо основной, организаторы подготовили городскую — это дополнительная площадка для молодежи. Студенты, работающая молодежь от 18 до 35 лет смогут присоединиться к ней в один из дней форума.

В рамках меропрятия состоится грантовый конкурс Росмолодежи. Молодые люди здесь могут получить поддержку для своего проекта до 1 000 000 рублей.

"Для участия в форуме в Тюменской области поступило более 5 000 заявок из 86 регионов России. Показатель побил абсолютный рекорд за всю историю мероприятия. На одно место претендовали десять человек. По цифрам конкурсный отбор на "УТРО" был идентичен крупным федеральным форумам, такими как "Территория смыслов", "Шум" и др", - делятся статистикой организаторы.