На Ямале стартовал образовательный проект для одаренных школьников из ДНР

В Салехарде начала работу проектная смена для школьников из Донецкой Народной Республики. Участниками стали 30 увлеченных естественно-научными и физико-математическими предметами ребят из Волновахи (школы №2, №5 и №6), а также из Хлебодаровской, Златоустовской, Ближненской, Вольненской и Новотроицкой №4 образовательных организаций. Они углубленно изучат современные дисциплины.

Десятидневная смена организована на базе Центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО. Программа обучения насыщенная: школьников ждут занятия по робототехнике, управлению беспилотниками, виртуальной реальности и цифровому производству. В лаборатории биоинженерии они освоят практикум по изготовлению средств для ухода за кожей. Также запланированы лекции от специалистов "Российского Красного Креста" о целях и пользе донорства крови и костного мозга. Участники сообщества ZOV89 проведут для ребят мастер-класс по плетению маскировочных сетей, позднее их отправят в зону специальной военной операции.

Помимо образовательной программы, для гостей подготовлена обширная культурно-досуговая часть. Гости примут участие в фестивалях, тренингах, квизах и спортивных мероприятиях. Они также отправятся на обзорную экскурсию по Салехарду, посетят Музей новейшей истории Ямала и природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске. Кроме того, ребята увидят уникальные изделия из художественного фонда Окружного дома ремесел и пересекут линию полярного круга.

Напомним, Ямал взял шефство над Волновахским районом летом 2022 года. За три года специалисты региона реконструировали и построили три сотни объектов. В их числе – 23 школы, 18 детских садов и восемь учреждений здравоохранения, среди которых корпуса городской больницы и станция переливания крови. Также было отремонтировано и возведено 200 многоквартирных домов, которые предоставили жилье трем тысячам семей.

Инфраструктура подшефной территории пополнилась домом молодежи, зданием МФЦ, управлением соцзащиты, общежитием и двумя отделениями школы искусств – художественным и музыкальным. Для активного отдыха жителей обустроили 29 спортивных и игровых площадок, центральный стадион и восстановили Свято-Духовский храм.

К слову, в 2024 году был внедрен уникальный формат персонального шефства, в рамках которого все 66 населенных пунктов Волновахского округа были закреплены за муниципалитетами Ямала. Кроме того, в августе прошлого года в число подшефных территорий вошла Авдеевка.

По поручению президента РФ Владимира Путина программа поддержки, инициированная Ямало-Ненецким автономным округом, продлена до 2030 года.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО