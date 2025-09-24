Экскурсию для активных школьников провели в Тюменской гордуме

Фото из тг-канала Светланы Ивановой, @SVIvanova_tmn

Тюменская гордума восьмого созыва особое внимание уделяет работе с молодежью, вовлекая школьников и студентов в различные мероприятия, и прежде всего патриотического характера. Очередной визит ребят из "Движения первых" и "Юнармии" в думу ознаменовался активным общением с депутатами и экскурсией "ТвояГородскаяДумаZOV".

Гости узнали об истории городской думы, судьбах почетных граждан Тюмени, ознакомились с фотовыставкой Всероссийского проекта “Китель Победы”, а также приняли участие в деловой игре, имитирующей заседание городской думы. Ее для ребят провел заместитель председателя Общественной молодежной палаты при гордуме Алексей Поляков. О работе депутатского корпуса и проектах действующего созыва рассказала председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.

"В Тюменской городской думе на постоянной основе проходят просветительские мероприятия для старшеклассников, студентов, молодежных объединений. Нам важно показать юным тюменцам работу депутатов, им интересно быть вовлеченными в интерактивные программы. Такой формат общения интересен для обеих сторон, поэтому такие встречи проходят регулярно", - уверена Светлана Иванова.