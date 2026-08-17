Тюменцы увеличили свои накопления на 40%

В первом полугодии 2026 жители Тюменской области разместили на банковских счетах на 40% больше средств, чем в аналогичном периоде 2025. Одновременно на 8% выросло число тюменцев, предпочитающих хранить деньги в банке, сообщили в ВТБ.

При этом динамика по разным типам сбережений заметно отличается. Общее количество вкладов за год практически не изменилось, однако средняя сумма на них выросла на 90 тыс. рублей – с 1,44 млн до 1,53 млн рублей. Более активно развивается сегмент накопительных счетов. Их число увеличилось на 20%, хотя средняя сумма снизилась со 160 тыс. до 141 тыс. рублей.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Портфель сбережений жителей региона в нашем банке в этом году увеличился более чем на 14 млрд рублей и достиг 220 млрд. Год назад в таком же периоде портфель вырос на 10 млрд. Заметно изменилась доля инструментов: если год назад 80% накоплений тюменцев приходилось на депозиты, то сейчас это 70%. В свою очередь с 20% до 30% выросла доля вложений в ценные бумаги и другие инвестиционные продукты. Снижение ключевой ставки мотивирует жителей области искать способы сохранения прежней доходности сбережений. Мы фиксируем и перекладывание средств с накопительных счетов во вклады – это позволяет зафиксировать ставку на весь срок размещения, несмотря на решения ЦБ.

Меняется и предпочтение по срокам вкладов. Так, еще в прошлом году 70% сбережений тюменцы размещали на период от 3 до 6 месяцев, теперь эта доля выросла до 85%. Доля долгосрочных вкладов уменьшилась с 22% до 7%. В конце июля банки скорректировали ставки: доходность по "длинным" продуктам практически сравнялась с "короткими".